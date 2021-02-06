 

Раскрыта тайна умершего актера из «Бригады» Виталия Альшанского

06.02.2021, 9:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Скончавшийся актер Виталий Альшанский мечтал быть вечно молодым и втайне проходил процедуру введения стволовых клеток в позвоночник, рассказал друг артиста, певец и композитор Дмитрий Дунаев.

Альшанский был одиноким человеком, которому никто никогда не помогал, рассказал Дунаев «Пятому каналу». Он отметил, что актер «крутился сам», и в последнее время взял кредит.

«И еще у него была одна тайна такая. Он вводил в позвоночник стволовые клетки. Он мне это по секрету сказал. Хотел быть вечно молодым. Я его предупреждал, что очень многие коллеги ушли именно по этой причине, из-за стволовых клеток», – сообщил композитор.

По его словам, от уколов Альшанский испытывал боли в спине, а в последние месяцы постоянно носил корсет, но так, чтобы другие не заметили. При этом Дунаев также подчеркнул, что его друг никогда не злоупотреблял алкоголем.

Альшанский, известный по ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Бригада», умер накануне. Как сообщила актриса Ольга Сидорова, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

Виталий Альшанский родился в 1968 году в Новочеркасске, окончил режиссерский факультет Театрального института имени Щукина. Снимался в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Бригада», «Молодежка», «Наваждение» и других.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / В США подготовили второй танкер с нефтью для Белоруссии

26.11 / В РФ создадут квантовый компьютер

03.01 / Таманскую дивизию решили усилить ПТРК «Хризантема-С»

14.09 / Американские генералы опасаются, что США плохо готовы к угрозам XXI века

24.06 / Подробности о новых ограничениях на легальную иммиграцию в США

10.10 / В Киргизии утвердили нового премьера и правительство

14.07 / Экс-совладельцу Росгосстраха Хачатурову вынесли приговор

18.11 / Советник президента назвал главное достижение Здунова при работе в Дагестане

08.07 / В Хабаровском крае появится ряд новых социальных объектов в рамках нацпроектов

02.12 / В ЛНР ответили на предложение Савченко купить жителей Донбасса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска