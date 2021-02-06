Раскрыта тайна умершего актера из «Бригады» Виталия Альшанского

06.02.2021, 9:40, Новости дня

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Скончавшийся актер Виталий Альшанский мечтал быть вечно молодым и втайне проходил процедуру введения стволовых клеток в позвоночник, рассказал друг артиста, певец и композитор Дмитрий Дунаев.

Альшанский был одиноким человеком, которому никто никогда не помогал, рассказал Дунаев «Пятому каналу». Он отметил, что актер «крутился сам», и в последнее время взял кредит.

«И еще у него была одна тайна такая. Он вводил в позвоночник стволовые клетки. Он мне это по секрету сказал. Хотел быть вечно молодым. Я его предупреждал, что очень многие коллеги ушли именно по этой причине, из-за стволовых клеток», – сообщил композитор.

По его словам, от уколов Альшанский испытывал боли в спине, а в последние месяцы постоянно носил корсет, но так, чтобы другие не заметили. При этом Дунаев также подчеркнул, что его друг никогда не злоупотреблял алкоголем.

Альшанский, известный по ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Бригада», умер накануне. Как сообщила актриса Ольга Сидорова, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

Виталий Альшанский родился в 1968 году в Новочеркасске, окончил режиссерский факультет Театрального института имени Щукина. Снимался в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Бригада», «Молодежка», «Наваждение» и других.