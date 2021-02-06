Китаец объяснил причины любви россиян к своей стране

06.02.2021, 9:40, Новости дня

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Пользователь китайского портала Sohu рассказал, почему у россиян такое сильное чувство национальной гордости и за что они любят Россию.

По мнению китайского блогера, россияне обладают врожденным чувством гордости за величие Родины. Первой причиной любви россиян к стране является природа, ее разнообразие и простор, полагает автор. Только в РФ можно увидеть бескрайние сибирские леса, белоснежные Алтайские горы, романтичное Балтийское море, величественные Кавказские горы, впечатляющий ледник Булуус и Кунгурскую ледяную пещеру, отметил китайский пользователь, передает ИноСМИ.

В качестве второй причины он назвал историю страны. РФ богата чередой радостных и горестных событий. Русские гордятся извилистой историей своей страны, со временем они создали свой способ переживания невзгодам: принять печаль и боль, не отчаиваться и продолжать двигаться вперед, пишет автор.

Не менее уникален русский менталитет, который соединяет в себе совершенно противоположные качества и образует русскую душу, полагает китайский блогер. По его словам, в русских одновременно сочетаются такие противоречивые черты характера, как непреклонность и лень, радушие и жестокость, дисциплинированность и неукротимое рвение к свободе. Все это – частички русской души, подчеркнул он.

Автор материала считает, что дом – это основная причина, почему русские любят свою страну. Место, где они живут, и есть их дом, который греет душу.

Ранее посетивший Россию американец объяснил силу русских. Американский драматург и журналист Тувия Тененбом в своей статье в журнале National Review рассказал о РФ во время пандемии, отметив, что россияне живут надеждами и чувствами, а не логикой и фактами, и в этом их сила.