Рестайлинговый кроссовер Chevrolet Captiva показали в Мексике

06.02.2021, 8:26, Новости дня

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Известный бренд Chevrolet поделился снимками обновленного паркетника Chevrolet Captiva.

Также рассекречены некоторые технические параметры кроссовера. Автомобиль является перелицованной копией китайского паркетника Baojun 530. Напомним, актуальная генерация автомобиля вышла в 2018 году, однако теперь покупатели смогут выбрать рестайлинговый экземпляр. Изначально продажи начнутся в Южной Америке и Азии.

В салоне кроссовера установлена мультимедийная система с 10,4-дюймовым дисплеем, а также блок управления климатической системы. Под капотом новинки используется 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 145 л.с. мощности. Во всех комплектациях предусмотрен передний привод.