Бренд FAW анонсировал для РФ новый стильный кроссовер

06.02.2021, 7:26, Новости дня

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Китайский бренд FAW анонсировал скорое появление на российском рынке новой модели кроссовера.

В частности, эксперты прогнозируют, что речь идет о новинке Bestune T77, которая уже активно продается на китайском рынке. Здесь предусмотрены модификации с 1,2 и 1,5-литровыми бензиновыми двигателями, которые выдают 143 и 169 л.с. мощности. В обоих случаях покупатели смогут выбрать кроссовер с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым автоматом. Во всех комплектациях предусмотрен передний привод.

Вместе с тем на данный момент в РФ параллельно ведутся продажи двух моделей китайского бренда – Besturn X40 и Besturn X80. Минимальная стоимость кроссовера у местных дилеров составляет от 1,05 миллиона рублей.