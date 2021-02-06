 

В Украине за сутки COVID-19 выявили у 4,3 тыс. человек

06.02.2021, 8:22, Новости дня
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В Украине за прошлые сутки подтвердили 4310 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook 6 февраля.

Среди заболевших 220 детей и 191 медик.

За сутки умерло 129 человек, выздоровело 7158 пациентов, госпитализированы 1884 заболевших.

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 241 479 человек, 23 516 заболевших умерло, 1 070 749 – выздоровело.

5 февраля в Украине провели 41 410 тестирований, в частности 25 590 – методом ПЦР и 15 820 – методом ИФА. С начала пандемии в Украине провели 6,38 млн ПЦР-тестов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях”, – написал Степанов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/870235876852742

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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