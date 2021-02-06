За сутки боевики на Донбассе нарушали режим тишины шесть раз – штаб ООС

06.02.2021, 8:22, Новости дня

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5 февраля российско-оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 6 февраля.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” недалеко от Новомихайловки вооруженные формирования РФ открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также, недалеко от этого населенного пункта был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который осуществил дистанционное минирование перед позициями наших защитников миной ПОМ-2″, – говорится в сообщении.

Неподалеку Светлодарска оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских военных из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” вблизи Богдановки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а у Водяного на Приазовье – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия”, – добавили в штабе.

Среди украинских военных потерь за прошлые сутки не было.

С начала суток 6 февраля боевики открывали огонь один раз.

“Вблизи Водяного на Приазовье российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия […] Боевых потерь среди наших воинов нет”, – сообщили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/419068699168934/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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