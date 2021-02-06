Число случаев COVID-19 в мире превысило 105 млн человек
06.02.2021, 9:22,
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По состоянию на утро 5 февраля в мире коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у почти 105,4 млн человек.
Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
Жертвами коронавируса стали 2 млн 299 тыс. человек, выздоровело 58,6 млн заболевших.
Странами с наибольшим распространением вируса являются:
– США (26,8 млн заболевших, 459,4 тыс. умерших);
– Индия (10,8 млн заболевших, 154,9 тыс. умерших, 10,5 млн выздоровевших);
– Бразилия (9,4 млн заболевших, 230 тыс. умерших, 8,4 млн выздоровевших);
– Великобритания (3,9 млн заболевших, 111,5 тыс. умерших);
– Россия (3,9 млн заболевших, 74,5 тыс. умерших, 3,38 млн выздоровевших).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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