 

ВДНХ перейдёт в собственность ФСИН

06.02.2021, 9:11, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о передаче комплекса зданий ВДНХ в собственность ФСИН.

Ведомство планирует перепрофилировать в самый большой в мире следственного изолятора вместимостью 15 тысяч человек.

В проекте предусмотрены 12-15-этажные помещения с пятиярусными кроватями общей площадью более 120 тыс. квадратных метров. Помимо наземных, запланировано строительство подземных допросных и гаражей для автотранспорта ФСИН. Также на ВДНХ будут созданы комнаты для проведения выездных судов.

– К сожалению, сегодняшние мощности системы ФСИН не позволяют принять всех желающих. Мы рады, что московская мэрия пошла нам навстречу и предоставили площади в удобном месте. Вы, думаю, и сами понимаете, что в этом году пройдут парламентские выборы, а позже президентские. Задержанных будет много, -пояснил представитель ФСИН.

Строительные работы на ВДНХ начнутся 28 марта.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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