Пересадка фекальной микробиоты помогла в лечении меланомы

06.02.2021, 9:04, Разное

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Что такое иммунотерапия рака

Иммунотерапия – относительно новый метод лечения рака. Он усиливает иммунитет организма и помогает ему разрушать раковые клетки. Его создатели получили Нобелевскую премию в 2018 году. Однако к иммунотерапии чувствительны не все пациенты.

Один из классов препаратов для иммунотерапии называется ингибиторами PD-1 (белков запрограммированной гибели клеток). Эти поверхностные белки клеток задействованы в подавлении Т-лимфоцитов и иммунитета при раке. Лечение «развязывает руки» Т-клеткам, и те начинают атаковать опухоль.

Иммунотерапия и микробиота кишечника

Ранее ученые предположили, что эффективность ингибиторов PD-1, может зависеть от того, какие бактерии живут в кишечнике человека, то есть, от кишечной микробиоты. Опубликованные в 2018 исследования показали, что на лечение меланомы этими препаратами хуже отвечают люди, которые в недавнем времени прошли лечение антибиотиками. В кишечнике таких пациентов было меньше определенных полезных бактерий. Тогда ученые предположили, что избегание антибиотиков во время иммунотерапии может существенно увеличить чувствительность людей к ней.

В одном из этих исследований ученые произвели трансплантацию фекальной микробиоты от человека, который реагировал на лечение ингибиторами PD-1, мышам с меланомой. Эти животные также положительно ответили на лечение меланомы этими препаратами. Другая группа мы

шей, получившая трансплантацию от не реагировавших на лечение пациентов, не получила полезного эффекта от лекарств.

Это работает на людях

Американские ученые провели первое клиническое исследование, чтобы проверить, будет ли эффективным для людей метод, который ранее сработал на мышах. Они собрали образцы фекальной микробиоты у пациентов, которые очень хорошо отвечали на лечение меланомы ингитбиторами PD-1. Ее пересадили 15 пациентам с метастатической меланомой, которые в прошлом не реагировали на иммунотерапию.

У шести пациентов, которым пересадили микробиоту, опухоль уменьшилась или ее рост стабилизировался не менее, чем на год. У пациентов, получивших экспериментальное лечение, ученые обнаружили повышение активности Т-клеток и уменьшение количества клеток, которые подавляют иммунную систему.

Авторы исследования указывают, что вероятность спонтанного улучшения у пациентов была очень маловероятной. Положительные эффекты, которые наблюдались при лечении, по их мнению, можно связывать именно с трансплантацией фекальной микробиоты.

В будущем ученые планируют провести более крупные исследования с участием пациентов с меланомой и проверить эффект трансплантации микробиоты при лечении других видов рака. Конечной целью они считают разработку лекарства, содержащего нужные для изменения кишечной микробиоты бактерии. Это позволит отказаться от сложной процедуры трансплантации.