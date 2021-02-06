 

Снижение пенсионного возраста в Китае привело к росту ВВП на 1,4 процента

06.02.2021, 8:51, Разное
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Как сообщает Госстат КНР, реформа по снижению пенсионного возраста до 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, завершение которой намечено на 2023 год, уже дала экономические результаты.

По оценкам китайских экспертов, в 2020 году рост ВВП только благодаря снижению пенсионного возраста составил 1,4%.

Общий рост ВВП Китая составил около 2%, львиную долю прироста обеспечила пенсионная реформа. Благодаря отправке на пенсию 50-летних граждан экономика получила приток молодых кадров на освободившиеся места, и их энергичный труд позволил обеспечить экономический рост. В Политбюро КПК заявили, что рост ВВП превысил ожидания, и в правительстве изучат этот опыт и рассмотрят вариант дальнейшего снижения пенсионного возраста ради восстановления экономики.

– Глупо считать бюджетные расходы на выплату пенсии, когда это даёт такие очевидные преимущества. Приходят новые сотрудники, молодые, энергичные, полные сил. Работают вдвое быстрее за вдвое меньшие деньги. Отсюда и рост ВВП. А повышение пенсионного возраста в угоду бюджетной экономии – это верный путь к вымиранию и деградации, – сказал министр труда Китая Чжан Юнь.

Китай начал постепенное снижение пенсионного возраста в 2018 году и планирует завершить переход в 2023 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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