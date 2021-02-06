В Китае призвали США исправить допущенные ошибки

06.02.2021, 8:46, Новости дня

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Китай призывает США исправить совершенные в последнее время ошибки в отношении Пекина и сосредоточиться на сотрудничестве, сообщил член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, курирующий международные вопросы.

Ян Цзечи в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном также отметил, что КНР призывает Вашингтон «урегулировать разногласия, способствовать здоровому и стабильному развитию американо-китайских отношений», передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая

Он также призвал США развивать двусторонние отношения, основываясь на принципах взаимного уважения, неконфликтности, взаимовыгодного сотрудничества и отсутствия конфронтации.

Кроме того, Ян Цзечи заявил, что Китай не потерпит никакого внешнего вмешательства в дела Гонконга, Тибета и Синьцзяна.

«США должны строго соблюдать принцип «одного Китая» и положения трех совместных американо-китайских коммюнике. Вмешательство в дела Гонконга, Тибета и Синьцзяна равноценно вмешательству во внутренние дела КНР, и мы не потерпим никакого внешнего вмешательства», – отметил китайский политик.

Он подчеркнул, что любые попытки оклеветать или очернить Китай успехом не увенчаются, КНР продолжит решительно защищать свой государственный суверенитет, безопасность и интересы развития.

Ян Цзечи также указал, что Китай и США должны уважать коренные интересы друг друга, политические системы, а также выбранные народами двух стран пути развития.

Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс сообщил, что Блинкен сообщил Ян Цзечи, что США будут «привлекать КНР к ответственности».

Напомним, Блинкен заявил, что отношения с Китаем являются «самыми важными в мире», при этом они включают «некоторые враждебные аспекты», «конкурентные аспекты», а также «аспекты сотрудничества». Днем ранее Блинкен и отставной генерал Ллойд Остин в статусе кандидата на пост главы Пентагона объявили Китай наиболее значительным вызовом для США, а кандидат на пост главы Нацразведки США назвала Китай одновременно соперником и партнером.

Между тем в декабре 2020 года директор Нацразведки США Джон Рэтклифф назвал Китай крупнейшей угрозой Америке, демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой. В ноябре зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джон Хайтен заявил о необходимости сдерживания Китая. В сентябре Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря в администрации 45-го американского президента Дональда Трампа, назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной. В июле Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.