Выведенный в космос в 2012 году индонезийский спутник упал на Землю

06.02.2021, 8:46, Новости дня

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Индонезийский спутник Telkom-3, доставленный в 2012 году ракетой-носителем «Протон-М» на нерасчетную орбиту, вошел в земную атмосферу и разрушился, следует из данных ВВС США.

Отмечается, что спутник Telkom-3 вошел в атмосферу 5 февраля около 3.00 мск. Долетели ли при этом до поверхности Земли какие-то несгоревшие обломки аппарата, не уточняется, передает РИА «Новости».

Напомним, ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя спутниками связи – российским «Экспресс-МД2» и индонезийским Telkom 3 – стартовала 6 августа с космодрома Байконур. Ракета-носитель отработала штатно. Дальнейшее выведение спутников должно было производиться за счет четырех включений маршевой двигательной установки разгонного блока. Однако третье включение продолжалось меньше положенного, а четвертого не произошло. В результате спутники были выведены на нерасчетную орбиту.