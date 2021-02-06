 

«Вы ничего не сделали для меня» – Трамп вышел из Гильдии киноактёров США

06.02.2021, 8:36, Новости дня
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Дональд Трамп покинул объединение Гильдии киноактёров США и Американской федерации актёров радио и телевидения (SAG-AFTRA), пишет Sky News. По мнению телеканала, экс-глава государства принял это решение из-за разговоров о том, что его могут исключить из этой голливудской организации.


Reuters

Дональд Трамп вышел из объединения Гильдии киноактёров США и Американской федерации актёров радио и телевидения (SAG-AFTRA). Таким образом экс-президент решил избежать вероятного изгнания из этого голливудского профсоюза за «его участие в нападении на Капитолий», пишет Sky News.   

Трамп заработал своё членство в профсоюзе благодаря коротким эпизодическим ролям в фильмах и сериалах, включая «Секс в большом городе» в начале 1990-х годов. Позже он стал ведущим и продюсером реалити-шоу «Ученик», поясняет Sky News.

Экс-президент уведомил о своём выходе в письме к главе организации Габриэль Картерис. «Да какая разница!» — написал он, комментируя разговоры о своём возможном исключении из SAG-AFTRA.

«Хотя я не знаком с вашими работами, я очень горжусь своей работой над такими фильмами, как «Один дома 2», «Образцовый самец» и «Уолл-стрит: Деньги не спят»; а также несколькими телешоу, в том числе «Принц из Беверли-Хиллз», «Субботним вечером в прямом эфире» и, конечно же, одним из самых успешных шоу в истории телевидения «Ученик». И это лишь некоторые из них!» — похвастал бывший руководитель Белого дома. Он также поставил себе в заслуги то, что «невероятно помог кабельным новостным телеканалам» в годы своего президентства.

Трамп обвинил организацию в том, что она не заботится о своих членах, а лишь «собирает взносы и продвигает опасные антиамериканские политику и идеи». «Я больше не хочу иметь отношение к вашему профсоюзу. Таким образом, это письмо информирует вас о моём немедленном выходе из SAG-AFTRA. Вы ничего не сделали для меня», — подчеркнул миллиардер в завершение своего послания. Гильдия опубликовала онлайн свой ответ, состоящий из двух слов: «Спасибо вам».

Ранее в этом году в соцсетях стали раздаваться призывы вырезать сцену с Трампом из «Одного дома — 2». Более того, звезда популярной франшизы Макколей Калкин стал одним из тех, кто поддержал эту идею, напоминает телеканал.

В прошлом месяце SAG-AFTRA осудила Трампа за то, что его сторонники штурмовали здание конгресса. По словам руководства организации, бывший президент «атаковал ценности, которые профсоюз считает самыми священными — демократию, истину, уважение к соотечественникам-американцам всех рас и вероисповеданий, а также неприкосновенность свободной прессы».

Палата представителей США уже проголосовала за импичмент Трампу после обвинения его в «подстрекательстве к восстанию» в Вашингтоне. На следующей неделе процесс по этим обвинениям против экс-президента начнётся в сенате, обращает внимание Sky News. 



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