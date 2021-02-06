 

«Роскосмос» оформил патент на механизм посадки возвращаемого модуля ракеты

06.02.2021, 8:32, Новости дня
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Многоразовые ракеты будут использовать и в отечественных космических программах. Как стало известно, государственная корпорация «Роскосмос» оформила патент на механизм ракетного модуля, позволяющий после запуска возвратить и безопасно посадить его не землю.

Похожие технологии также используются в Соединенных Штатах. Практика показывает, что запуск космических аппаратов при помощи многоразовых ракет значительно дешевле. А это означает, что программы по освоению космоса можно развивать активнее.

Изобретение касается платформы для безопасного приземления ракетной ступени, которая, выполнив свою роль, возвратится обратно по определенной траектории. Затем ее можно будет использовать повторно.



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