На МКС установили новые батареи

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06.02.2021, 8:32, Новости дня
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Как сообщают из NASA, на Международной космической станции произведен внешний ремонт. Двое американских астронавтов вышли в открытый космос, чтобы заменить вышедшие из строя модули солнечных батарей новыми.

Вообще-то, данный ремонт длился целых четыре года, уточнили представители NASA. Замену солнечных батарей производили постепенно и закончили только сейчас.

Работа фотоэлементов уже отлажена в единой системе. Электрооборудование станции получает энергию в полной мере. Также на модуле Destiny была установлена новая камера с высоким разрешением. Перед астронавтами теперь стоит еще одна задача. Нужно заменить манипулятор на японском модуле Kibo. Когда будет сделана эта работа, источник пока не сообщает.



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