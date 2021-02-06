 

В РФ собрались прививать от аллергии на кошек

06.02.2021, 7:52, Новости дня
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В РФ в 2023 году могут начать прививать инновационной вакциной против аллергии на кошек, также действенной против гепатита В, рассказал участвующий в разработке профессор Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента.

Валента совместно с командой Сеченовского университета ведет разработку вакцины. По его словам, в 2021 году они планируют скомпоновать вакцину, завершить доклинические исследования и перейти к клиническим, передает РИА «Новости».

В этом случае можно рассчитывать, что осенью молекула будет готова, в марте будут данные о безопасности и летом 2022 ученые могут начать прививать участников исследования, сообщил Валента.

«С этапа дозировки и безопасности можно перейти к большому исследованию, и тогда при определенных обстоятельствах, возможно, уже в 2023 году вакцина будет доступна для населения, поскольку регистрация препаратов в РФ также происходит быстрее, чем в ЕС», – сказал профессор.

По его словам, это будет лучшей вакциной, которую только можно придумать против аллергии на кошек, так как она будет безопасной и может производиться с помощью генной инженерии.

Кроме того, применение будет очень удобным – необходимо сделать пять инъекций для того, чтобы выработался иммунный ответ, а после прививаться каждые шесть месяцев.

«Наш амбициозный план заключается в том, что после того, как мы сделаем и протестируем терапевтическую вакцину, мы займемся профилактической вакциной. Мы планируем применять препарат для профилактики аллергии, в частности, у детей, чтобы у них такая аллергия вообще не развивалась. Таким образом, может получиться, что РФ станет первой страной без аллергиков на кошек», – сказал ученый.

Также у вакцины будет еще один положительный «побочный» эффект: «У многих людей, страдающих от аллергии на кошек, те же проблемы с собаками и маленькими животными вроде морских свинок. Поэтому мы включаем в нашу вакцину молекулы аллергенов кошки, которые вступают в перекрестную реакцию с аллергенами собак, свинок и крыс. Таким образом, пациент прививается и против аллергии на этих животных».

Валента также рассказал, что вакцина против аллергии на пыльцу березы, а также орехи и яблоки может появиться в РФ в 2022 году.

Он пояснил, что аллергия на пыльцу березы является и причиной аллергий на лесной орех и яблоко, которые также широко распространены в России.

«Суть в том, что молекула аллергена в пыльце березы очень похожа на таковую в орехах и яблоках. Это перекрестная реакция. Иными словами, если у вас образуются антитела на пыльцу березы, то они реагируют и на орехи, и на яблоко. Поэтому вакцина против аллергии на пыльцу березы эффективна и против аллергии на продукты питания, содержащие орехи и яблоки», – отметил исследователь.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением аллергологии клиники «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Ревякина рассказала, что пациенты с аллергией менее восприимчивы к новой коронавирусной инфекции.



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