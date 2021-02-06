Американский канал решил убрать из эфира поддерживающего Трампа ведущего

06.02.2021, 7:52, Новости дня

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Телекомпания Fox News Media убирает из эфира одну из самых популярных программ Lou Dobbs Tonight («Сегодня вечером с Лу Доббсом»), ведущий которой поддерживает экс-президента США Дональда Трампа и его утверждения о фальсификациях на выборах, сообщают американские СМИ.

Газета Los Angeles Times информирует со ссылкой на представителя телеканала, что программа Доббса выходила в эфир дважды за вечер, в 17.00 и 19.00. Со следующей недели программа будет называться Fox Business Tonight, ее будут вести Джеки Де Анжелис и Дэвид Эсман, передает РИА «Новости».

Отмечается, что 75-летний Доббс продолжат работать по контракту с Fox News, но, вероятно, он больше не появится в эфире телекомпании.

Об отказе от программы стало известно спустя сутки после того, как компания Smartmatic, производящая программное обеспечение для проведения голосования, подала иск против Fox News и трех ведущих телеканала, в том числе Доббса.

Тем не менее, ряд источников газеты указывают, что решение об отмене Lou Dobbs Tonight возникли еще до подачи иска.

Компания по выборным технологиям Smartmatic требует 2,7 млрд долларов с экс-президента Дональда Трампа и телеканала Fox News за клевету. Там заявляют, что Трамп и телеканал якобы вступили в сговор с целью распространения ложных сведений о компании.

Кроме того, компания Dominion Voting Systems подала иск против адвокатов Трампа Руди Джулиани и Сидни Пауэлл, требуя с них 1,3 млрд долларов.

Ранее стало известно, что в возможную партию Трампа захотели вступить 37% избирателей в США.

СМИ сообщали, что Трамп перед уходом с поста президента США обсуждал со своими единомышленниками возможность создания «новой политической партии». Он якобы хотел назвать данное объединение «Патриотической партией».

Также газета Politico утверждала, что Трамп говорил людям, входящим в его окружение, о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Однако политолог-американист Борис Межуев в комментарии газете ВЗГЛЯД усомнился в способности Трампа создать новую партию: «Партия – это не только избиратели, но и спонсоры, чьи финансы позволяют проводить успешные избирательные кампании. Сомневаюсь, что Трамп способен самостоятельно профинансировать свою партию».