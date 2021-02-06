 

В ВОЗ заявили о снижении темпов распространения COVID

06.02.2021, 7:52, Новости дня
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Темпы распространения коронавируса в мире снижаются, благодаря применению ограничительных мер и вакцинации от COVID-19, сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкховен.

«Это хороший момент, чтобы подчеркнуть тот факт, что мы наблюдаем снижение числа инцидентов (случаев заражения. – прим. ВЗГЛЯД.) в ряде стран», – цитирует РИА «Новости» Керкховен.

По ее словам, этого удалось добиться прежде всего благодаря применению ограничительных мер, прерывающих цепочки передачи вируса. Другим, «невероятно мощным инструментом» противодействия коронавирусу она назвала вакцинацию.

При этом эксперт ВОЗ настоятельно призвала страны, в которых снижается число новых случаев COVID-19, продолжать соблюдение мер по борьбе с пандемией.

Ранее Bloomberg сообщал, что по всему миру людям ввели более 104 млн доз вакцин от коронавируса, что превысило число заразившихся.



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