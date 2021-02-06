Французский парламент одобрил наказание за «сепаратизм»

06.02.2021, 7:42, Новости дня

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Национальная ассамблея Франции единогласно проголосовала за появление в законодательстве нового правонарушения — сепаратизма, пишет Le Monde. Согласно одобренной парламентариями статье законопроекта, направленного на борьбу с радикальным исламизмом, угрозы, нападение или запугивание в адрес должностного лица будут караться тюремным заключением на пять лет или штрафом в размере €75 тыс.



Reuters

Национальная ассамблея Франции в четверг 4 февраля единогласно поддержала появление в законодательстве нового правонарушения — «сепаратизма», пишет Le Monde. Это одна из основных мер, предусмотренных законопроектом «Об укреплении соблюдения республиканских принципов», продвигаемым президентом Эммануэлем Макроном. Как передаёт издание, на четвёртый день рассмотрения текста, направленного на борьбу с радикальным исламизмом, депутаты приняли статью 4 законопроекта 130 голосами «за» при четырёх воздержавшихся.

Статья предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком на пять лет и штрафа в размере €75 тыс. для любого лица, угрожающего, нападающего или запугивающего должностное лицо или госслужащего с целью полного или частичного уклонения от соблюдения правил, установленных государственными органами. Если преступление совершено иностранцем, въезд на территорию Франции для него может быть запрещён.

Как поясняет газета, эти меры должны способствовать снижению «давления общин» и входят в число шагов, подготовленных правительством после убийства в октябре учителя Сэмюэля Пати, ставшего объектом угроз после демонстрации карикатур на пророка Мухаммеда своим ученикам.

Кроме того, после долгих дискуссий ассамблея проголосовала за обязательство вышестоящего начальника подать жалобу в правоохранительные органы в случае угроз или нападений на одного из сотрудников госучреждения после получения согласия жертвы, пишет газета.

«Начальство должно вмешиваться, нельзя оставлять госслужащего в одиночестве», — заявила, в частности, Сесиль Унтермайер из фракции Социалистов. «Мы думаем о Сэмюэле Пати», «в худшем случае», но «есть ситуации, когда (жалоба) бесполезна», — заметил, в свою очередь, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, «умеренно» высказавшийся об обязательстве руководства подавать жалобу, «то есть не занявший никакой позиции, полагаясь на голосование депутатов», отмечает издание.