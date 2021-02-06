Парагвай договорился с Россией о закупке показавшей свою эффективность вакцины «Спутник V»

06.02.2021, 7:42, Новости дня

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Власти Парагвая подписали контракт с Российским фондом прямых инвестиций о закупке вакцины «Спутник V», передаёт парагвайский канал Telefuturo со ссылкой на местного министра здравоохранения. Как отмечается в материале, переговоры о заключении договора в Москвой активизировались после недавней публикации в журнале The Lancet, в которой указывалось, что эффективность российского препарата составляет 91,6%.

Министр здравоохранения (Парагвая. — ИноТВ) Хулио Массолени объявил в четверг о том, что правительство подписало контракт с Российской Федерацией, конкретно — с Российским фондом прямых инвестиций, о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V».

Он не уточнил ни объём поставок, ни сроки, когда препарат поступит. Но, согласно этому объявлению, контракт уже подписан, так?

КОРРЕСПОНДЕНТ TELEFUTURO: Да, контракт подписан и направлен в Россию. Теперь ждём его возвращения, чтобы иметь возможность предоставить дополнительные детали, которые до сих пор защищены политикой конфиденциальности.

Но после этого процесса, конечно же, появится возможность узнать дату и объём поставок «Спутника V». Они станут дополнением к поставкам компании AstraZeneca, которые, как ожидается, будут произведены во второй половине февраля.

Если говорить о «Спутнике V», то последние результаты испытаний этого препарата были опубликованы в специализированном журнале The Lancet. Там как раз говорится о том, что у вакцины эффективность 91,6 процента. На фоне этого переговоры о заключении договора и о возможности поставок данного препарата в нашу страну, естественно, активизировались.

Министр Массолени в ходе этого объявления говорил также о проводимых сейчас работах по получению и размещению этих препаратов и по обучению медперсонала.

ХУЛИО МАССОЛЕНИ, министр здравоохранения Парагвая: Я рад сообщить, что мы подписали контракт с Российским фондом прямых инвестиций. Этот контракт будет отослан в ближайшие часы. Как только контракт будет здесь, мы, соблюдая один из существующих в нём пунктов, своевременно сообщим сроки поставок.

Что же касается нашей готовности к получению вакцин, то мы продолжаем работать. Весь наш действующий персонал прошёл инструктаж. Кроме того, в ближайшую неделю мы расширим программу виртуального инструктажа по вопросу вакцин, распространив его на общественность в целом. Там будут часто задаваемые вопросы и прочее.

Также мы очень активно сотрудничаем с Национальным секретариатом по чрезвычайным ситуациям с целью приведения в состояние готовности наших грузовиков и логистики в целом.

Дата выхода в эфир 05 февраля 2021 года.