Немецкий политик – тупик вокруг «Северного потока — 2» можно разрешить путём переговоров ЕС, России и США

06.02.2021, 7:42, Новости дня

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На данный момент ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2» зашла в тупик, считает глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген. В своём интервью для Deutschlandfunk он предложил ввести временный мораторий на строительство газопровода, в ходе которого ЕС, РФ и США вступят в переговоры, призванные устранить главное опасение Запада, связанное с возможным использованием нового газопровода в качестве геополитического оружия.



Reuters

Санкции являются инструментом, с помощью которого выражается абсолютная неприемлемость какого-либо явления, заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген в своём интервью для Deutschlandfunk. Кроме того, в санкциях выражается идея общности — в том смысле, что штрафные меры являются не односторонней мерой, а выражением общей воли.

В данной связи, Рёттген выразил своё отношение к происходящему вокруг «Северного потока — 2», к штрафным мерам против которого призывают в ряде стран ЕС. По мнению Рёттгена, на данный момент ситуация вокруг проекта зашла в тупик. В качестве решения проблемы, политик предложил США, РФ и ЕС договориться о моратории на постройку газопровода. При этом мораторий не должен рассматриваться как штрафная мера, а как пауза, в ходе которой стороны должны вступить в переговоры, призванные развеять основные страхи западных стран. Речь, в первую очередь идёт об опасениях, связанных с тем, что новый газопровод может быть использован как геополитическое оружие против стран Восточной Европы. Как отмечает Рёттген, такая возможность будет исключена с помощью эффективных правил и международных договорённостей.

По словам Рёттгена, энергетическое снабжение требует надёжности, которой на данный момент нет ни на одной из сторон. Однако мораторий, за которым последует запрет использования газопровода в качестве геополитического оружия, поможет создать рамки для долгосрочного сотрудничества.

Как отмечает политик, инициатива моратория является ещё одной попыткой западных стран вступить с Россией в отношения, основанные на правилах. «Моя критика в адрес внутренней и энергетической политики Путина всегда идёт вместе с протянутой навстречу рукой. Мы хотим сотрудничать с Россией», — приводит издание слова Рёттгена.