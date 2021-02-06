 

Космический зонд ОАЭ подлетает к Марсу

06.02.2021, 7:38, Новости дня
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Объединенные Арабские Эмираты – одна из немногих стран, отправивших на Марс свои космические корабли. По сообщениям СМИ, их зонд уже подлетает к Красной планете и скоро выйдет на ее орбиту.

Задача этой миссии примерно та же, что у запущенных американцами и китайцами аппаратов. Необходимо собрать как можно больше информации о Марсе, по возможности привезти образцы марсианского вещества.

Кроме прочено, ученых интересует вопрос о том, каким образом Красная планета потеряла значительную часть своей атмосферы. Как поясняют специалисты, для этого необходимо провести ряд наблюдений. Больше всего материалов в аэрокосмических ведомствах рассчитывают получить после проведения пилотируемых полетов, однако их еще нужно подготовить.



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