Граница тундры и тайги сместилась на север

06.02.2021, 7:38, Новости дня

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Академик Анатолий Петрукович сообщил о том, что граница тундры и тайги за последнее время сместилась далеко на север. Причиной тому стало глобальное изменение климата, происходящее на Земле. При этом площадь тундры сокращается из года в год.

По мнению Петруковича, данный процесс происходит планомерно, и он уже стал необратимым. Климатические изменения накапливались на протяжении многих десятилетий. Результатом стали серьезные изменения ландшафтов на огромных территориях.

Смещение границ тундры подтверждается многочисленными снимками из космоса, сделанными в разное время. Также исследователей интересуют изменения, связанные с растительностью и состоянием северных морей.