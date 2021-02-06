 

Слуцкий о высылке дипломатов: Мы не позволим раздавать печеньки Госдепа на российских улицах

06.02.2021, 6:58, Новости дня
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Высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Высылка иностранных дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве, – необходимая мера в ответ на откровенное и показательное нарушение международного права и российского законодательства. Кроме того, это еще и реакция на попытки вмешательства во внутренние дела и юрисдикцию РФ», – сказал Слуцкий ТАСС.

Он добавил, что дипломатические работники должны поддерживать «достойный уровень двустороннего диалога». «Кейс [блогера Алексея] Навального не имеет никакого отношения к этому. Наоборот, он стал беспричинным раздражителем во взаимодействии с Германией и рядом других стран коллективного Запада», – указал парламентарий.

«Мы подали вполне отчетливый и ясный сигнал европейским столицам о том, что никто не позволит раздавать печеньки Госдепа на российских улицах и политизировать несанкционированные акции», – заключил Слцкий.

В пятницу в РФ дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального.

На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела РФ и заняться собственными проблемами.



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