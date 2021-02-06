Госсекретарь США пообещал китайскому коллеге «привлекать КНР к ответственности»

06.02.2021, 6:58, Новости дня

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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил китайскому коллеге, члену политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, что США будут «привлекать КНР к ответственности», сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

По словам Прайса, Блинкен «подтвердил, что США будут работать совместно с союзниками и партнерами в защиту наших общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности за ее действия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе и в Тайваньском проливе, и за то, что она (КНР) подрывает международный порядок, основанный на правилах», передает РИА «Новости».

Также, по его словам, госсекретарь США сообщил китайскому коллеге, что Вашингтон продолжит отстаивать права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, Тибете и Гонконге.

«Он также настоятельно призвал Китай присоединиться к международному сообществу в осуждении военного переворота в Бирме», – сообщил Прайс.

Ранее в КНР заявили о критическом моменте в отношениях Китая и США.