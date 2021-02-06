 

Daily Sabah – в Турции успешно испытали противокорабельную ракету собственного производства

06.02.2021, 6:48, Новости дня
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ВМС Турции провели успешные испытания новой противокорабельной ракеты Atmaca турецкого производства, пишет Daily Sabah. Ракета поразила цель, находившуюся в одном из районов Чёрного моря. Как отмечает издание, Atmaca должна полностью заменить использующиеся сейчас турецкими кораблями американские ракеты Harpoon.


Reuters

В Турции осуществили успешные испытания противокорабельной ракеты собственного производства Atmaca, пишет Daily Sabah, ссылаясь на заявление турецкого минобороны.  Сообщается, что пущенная с корвета «Киналиада» ракета успешно поразила цель, расположенную в Чёрном море.

«Наши противники будут страшиться нашей ракеты Atmaca», — приводит издание слова адмирала турецких ВМС Аднана Озбала, наблюдавшего за испытаниями. Как пишет Daily Sabah, Atmaca является высокоточной противокорабельной ракетой, которой можно оснащать патрульные корабли, фрегаты и корветы. На данный момент ВМС Турции имеют в своём распоряжении американские противокорабельные ракеты Harpoon. Всех их планируется заменить на Atmaca, обладающих дополнительными опциями. Сообщается, что дальность действия этих ракет превышает 200 км: кроме того, Atmaca может собирать данные о цели, проводить повторную атаку, а также имеет способность экстренного прекращения атаки.

Turkey successfully conducts test-firing of Atmaca with warhead as locally made anti-ship missile hits target in Black Sea region after being fired from TCG Kınalıada corvettehttps://t.co/UlfwZdPbml pic.twitter.com/P2EHShjrIY

— DAILY SABAH (@DailySabah) February 5, 2021
Издание пишет, что Турция начала разрабатывать свою противокорабельную ракету в 2009 году. Её планируется использовать на боевых кораблях, субмаринах, а также и на некоторых наземных установках. Применённые при создании Atmaca технологии делают эту ракету эффективной как против неподвижных, так и подвижных целей, пишет Daily Sabah. Ракета летит низко над водой, однако может набрать высоту непосредственно перед атакой и ударить корабль сверху. Кроме того, цель ракеты можно поменять уже после запуска. 



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