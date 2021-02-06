 

Euronews – пандемия разрушает систему диагностики и лечения рака в Европе

06.02.2021, 6:48, Новости дня
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Кризис в системе здравоохранения, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, приводит к катастрофическому нарушению работы онкологических служб в Европе, предупреждает Всемирная организация здравоохранения. В результате практически в каждой третьей стране ЕС диагностика и лечение рака задерживается, сокращая для сотен тысяч пациентов шансы излечиться и выжить, передаёт Euronews.

Пандемия COVID-19 вызвала в Европе катастрофическое нарушение работы онкологических служб, сообщила Всемирная организация здравоохранения во Всемирный день борьбы против рака. В каждой третьей стране ЕС отмечена задержка с диагностикой и лечением, особенно во время первой волны коронавируса весной прошлого года.

Это уменьшило шансы на излечение или выживание сотен тысяч пациентов. Такую реальность констатировали в интервью Euronews бельгийский онколог и британский исследователь раковых заболеваний.

АНН БУКЬО, онколог из Бельгии: В апреле количество диагностированных случаев уменьшилось на 44 процента, а в сентябре — на 14 процентов по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. Это означает, что в сентябре пять тысяч больных раком не узнали о своей болезни.

МАРК ЛОУЛЕР, исследователь раковых заболеваний: Четыре из десяти пациентов не получили, например, химиотерапию в нужное время. Это оказало пагубный эффект и на больных, и на онкологические службы по всей Европе. 

Учтя опыт последнего года, Еврокомиссия обещала разработать план действий на случай подобных непредвиденных обстоятельств в будущем. Решено, в частности, больше применять телемедицину и удалённый мониторинг. Но наши эксперты сетуют на то, что план не предусматривает мер против душевного и физического переутомления участников событий. 

АНН БУКЬО: Люди очень сосредоточены на этой пандемии, её внешние проявления вызывают большое беспокойство и стресс. Есть люди, которые оказываются в тяжёлой экономической ситуации, когда им не могут как следует помогать другие или государство. Многие испытывают проблемы со здоровьем — но не обращаются к врачу, даже имея тревожные симптомы. Для специалистов нашего профиля это, в первую очередь, признаки рака кожи. Такие люди должны сразу записываться на приём к доктору или подвергаться осмотру! 

Европейская онкологическая организация предлагает правительствам развернуть в средствах массовой информации кампанию с целью разъяснять людям, что пандемия не должна их удерживать от обращения за медицинской помощью. Эксперты также добиваются увеличения расходов на исследования. 

МАРК ЛОУЛЕР: На первой фазе пандемии мы увидели падение активности в клинических испытаниях и в анализе научных результатов — примерно на 80 процентов. Очень важно, чтобы мы не сбавляли темпов исследований! Мы видели, как быстро удалось разработать вакцины против коронавируса. А теперь нужно увеличить инвестиции в исследования рака, чтобы найти более эффективные способы диагностики и лечения пациентов. 

Европейская комиссия объявила, что в этом году создаст новый Центр по изучению рака. И будет добиваться того, чтобы профилактикой онкологии были охвачены все группы населения. 

Дата выхода в эфир 04 февраля 2021 года. 



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