 

Das Erste – против бывшей секретарши нацистского концлагеря возбудили дело за пособничество массовым убийствам

06.02.2021, 6:48, Новости дня
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95-летняя жительница ФРГ Ирмгард Ф. обвиняется прокуратурой города Итцехо в пособничестве убийству более 10 тысяч заключённых концлагеря Штуттгоф, пишет Das Erste. Сообщается, что Ирмгард Ф. работала в концлагере секретаршей и стенографисткой с 1943 по 1945-й годы. По мнению стороны обвинения, своей деятельностью Ирмгард Ф. поддерживала массовые убийства еврейских, польских и советских заключённых.


Reuters

Прокуратура города Итцехо возбудила дело против 95-летней гражданки ФРГ Ирмгард Ф., пишет Das Erste. Её обвиняют в пособничестве убийству более чем 10 тысяч человек в концлагере Штуттгоф с 1943 по 1945-й годы.

По мнению стороны обвинения, будучи секретаршей и стенографисткой начальника лагеря, Ирмгард Ф. поддерживала совершавшиеся убийства. Кроме того, в отношении заключённых, вышедших из концлагеря живыми, Ирмгард Ф. вменяется пособничество при попытке убийства.

Как пишет Das Erste, обвиняемая уже несколько лет живёт в доме престарелых в районе Пиннеберг. Следствие в её отношении началось ещё в 2016 году. Теперь же ведущая дело прокурор пришла к выводу, что деятельность Ирмгард Ф. во время её работы в концлагере носила подсудный характер. В заявлении прокуратуры Итцехо говорится, что Ирмгард Ф. «помогала руководящим лицам лагеря в систематических убийствах еврейских заключённых, польских партизан и советских военнопленных».

Поскольку на момент начала работы в концлагере обвиняемой было 18 лет, в материалах следствия она значится как подросток, отмечает издание. Именно поэтому прокуратура подала иск в коллегию по делам несовершеннолетних суда города Итцехо. Как пишет Das Erste, сама Ирмгард подтверждала, что работала у начальника лагеря: также она заявляла, что об убийствах в концлагере узнала лишь после окончания войны. 



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