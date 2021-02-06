Мнение: О «цепных псах» кровавого Режима™

06.02.2021, 6:36, Разное

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Девушка, читающая Конституцию бойцам ОМОН Росгвардии, 17-летняя Ольга Мисик, стала узнаваемым символом московских протестов 2019 года. И отражением наивной, в чём-то даже инфантильной веры юного поколения, что правоохранители не ведают что творят. А если с ними поговорить по-человечески, как с такими же людьми, они всё поймут…

Хотя такие же – они только чисто внешне (и то не всегда). Посмотрим?

Итак, кто идеальный боец ОМОН?

Молодой человек от 18 до 35, физически крепкий, но умственно недалёкий, с оконченным средним образованием, отслуживший в армии, не имевший прежде проблем с законом даже на уровне приводов в отделение полиции. Плюс к тому, в меру психически устойчивый, занимавшийся спортом и, в частности, каким-нибудь видом единоборств.

Забавно, кстати, что криминальные группировки предпочитают набирать торпед себе почти по таким же критериям, кроме одного. Там проблемы с полицией и даже уголовные статьи – не минус, а плюс, ну и в аттестат зрелости никто не смотрит. Но – к ОМОНу.

Уже по составленному социальному портрету понятно, что в Росгвардию могут попасть в основном жители небольших городков – крепкие парни без особых перспектив в жизни, где требования к образованию и знаниям растут в геометрической прогрессии. Пряником для них выступают льготы и преференции:

– выплата подъёмного пособия;

– льготный зачет службы 1 месяц за 1,5 (т.е. получение пенсии через 12,6 лет службы);

– стабильная заработная плата от 40 тыс. рублей;

– возмещение оплаты съёмного жилья в Москве, в размере до 28 тыс. рублей;

– бесплатный проезд по Москве

– ежегодный оплачиваемый отпуск от 38 до 53 календарных дней;

– возможность получения денежной выплаты (после 10 лет службы) для приобретения… жилого помещения. Так, для семьи из трёх человек это до 11 млн рублей.

Да, не Бог весть что, особенно по меркам Москвы. Но на фоне остальной России – уже кое-что. Плюс возможность живя в столице, видеть, как она жирует. Смотреть, и пропитываться ненавистью к этим маменькиным сынкам-хипстерам, которые вообще без труда получили гораздо больше просто по факту рождения.

Ну вот как можно обратиться к остаткам их «совести» и воззвать к их разуму через это всё?

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