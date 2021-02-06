На Украине увидели «руку Москвы» в дефиците электроэнергии

06.02.2021, 6:04, Новости дня

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Россия пытается «задействовать энергетические рычаги влияния» на Киев, считает украинский эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

Гончар полагает, что причиной такого развития событий стало отсутствие контроля над запасами топлива со стороны правительства Украины, а также якобы умышленные действия России, как игрока рынка, передает РЕН ТВ со ссылкой на издание «Главред».

«Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько – игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что РФ вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину», – сообщил он.

Эксперт отметил, что решить проблему с нехваткой электроэнергии достаточно легко – ее нужно закупить ее у Белоруссии или России. Однако это бьет по стране в целом, поскольку заставляет ее покупать электричество у «страны-агрессора».

Гончар считает, что апокалипсиса с блэкаутами в стране не будет, но проблему следует оперативно решить.

Ранее в Крыму предложили помочь Украине электроэнергией.

Напомним, на Украине 2-3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар.

Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества.

При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи.