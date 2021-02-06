 

Синоптики рассказали о погоде в столице

06.02.2021, 6:04, Новости дня
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Облачная погода с прояснениями и небольшим снегом ожидается в субботу в Москве и Подмосковье, сообщают синоптики.

Днем в столице ожидается от 11 до 13 градусов мороза, ночью похолодает до минус 18 градусов. В Подмосковье днем ожидается до 15 градусов ниже нуля, в ночью морозы могут достигать минус 21 градуса, передает ТАСС.

Скорость северо-западного ветра в столичном регионе не превысит 11 м/с. Кроме того, желтый уровень опасности из-за гололедицы продолжит действовать в Московском регионе до 11.00 мск воскресенья.

Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.



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