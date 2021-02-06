 

Мнение: Благодарности

06.02.2021, 5:44, Разное
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Все забываю высказать свою безмерную благодарность тем, кто поддерживает блог в эти трудные времена. Исправляюсь. Огромное вам спасибо, дорогие друзья –

Андрей Владимирович С.,
Антон Васильевич К.,
Ольга Акадьевна Т.,
Денис Александрович М.,
Александр Николаевич Б.,
юзер Дверуки,
Александр Юрьевич К.,
Владислав Алексеевич П.,
Данила Сергеевич И.,
Олег Владимирович К.,
Андрей Николаевич Н.,
Марат Минзекремович М.,
Андрей Васильевич О.,
Елена Васильевна Д.,

Андрей Владимирович М.,
Светлана Алексеевна Ш.,
Валерий Демидович Н.,
Дмитрий Александрович Ф.,
Игорь Александрович С.,
Виталий Витальевич К.,
Елена Максимовна К.,
Виктор Алексеевич Л.,
Софья Ивановна С.,
Павел Владимирович П.,
Павел Юрьевич Л.,
Любовь Владимировна С.,
Михаил Юрьевич К.,
Александр Юрьевич К.,
Николай Михайлович В.,
Нина Сергеевна К.,
Павел Юрьевич Л.,
Анна Федоровна Ч.,
Юрий Николаевич М.,
Дмитрий Иванович Ш.,
Валентин Альбертович М.,
Андрей S.,
Дмитрий Г. из Америки,
Сергей К.,
Борис B.,
Петер Б.,
и другие! Вы делаете благое дело – поддерживаете проект, который без вас, ей-ей, тихо бы загнулся еще в прошлом году. И будьте уверены: каждая ваша сотня рублей у меня идет по адресу.

Голосуйте рублем, друзья.

Сбербанк 5469 3800 1126 6748
Альфа-банк 5559 4727 0227 8982
Тинькофф 5213 2438 1577 1751
Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162
Из-за границы – paypal.me/mrsapojnik

Зарубежных друзей спешу обрадовать – Пейпал вроде как починили, ПОКА работает.

Источник: Размышления вольного социолога



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