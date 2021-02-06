 

Мнение: О прямой и реальной угрозе для жизни Навального

06.02.2021, 5:42, Разное
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Кажется, набирающий всероссийскую популярность Алексей navalny Навальный начал что-то подозревать. Иначе откуда такое выражение неприкрытого страха на его лице?

Что ж, страхи эти явно не беспочвенны. Именно сейчас, когда доверие к нему как к российскому политику национального масштаба превысило популярность известных политических деятелей со стажем, Алексею Навальному грозит реальная опасность. И вовсе не со стороны Кремля…

На уходящей неделе много было разговоров о том, что соратники никому не известного блогера внезапно «слили протест». И своего вождя тоже. После того, как руководитель Сети региональных штабов Навального, находящийся за пределами РФ, Леонид Волков объявил о свёртывании массовых акций протеста до лета, на это не намекнул только ленивый. И даже сейчас все объяснения такого решения выглядят неубедительно.

Все, кроме одного.

Которое Алексей Навальный понял влёт. Недаром же он на судебном заседании заговорил о том, что ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, по иску которого сейчас судят блогера, «задушат подушкой», чтобы свалить всю вину на оппозиционера. Заявление 100% абсурдное и даже оттолкнувшее часть новых симпатизантов… Если только не понимать, что в нём нашло отражение бесспорное проявление собственных страхов потенциального лидера протестов.

Да, Алексей Навальный, похоже, реально боится стать очередной сакральной жертвой. Как стал ей, к примеру, куда более опытный и харизматичный Борис Немцов, демонстративно застреленный неподалёку от Кремля. Видимо, совсем не таким был первоначальный план…

Собственно, накал протестной активности – это один из козырей, который вынуждает Режим™ всячески охранять и сохранять жизнь Алексея Навального. Если нет массовых митингов, то и любое ЧП с ним на зоне пройдёт бесследно. И вот этот козырь… добровольно слит.

Что остаётся в рукаве?

Возможные санкции Запада? Они в любом случае не будут разрушительными для экономики РФ. А иные на Режим™ и не подействуют. Что с того, что где-то в недрах американского Минфина появится «Список Навального» в дополнение к «Списку Магницкого» и ещё десяток российских госслужащих лишатся въездных виз?

Собственно, в этом смысле властям как раз выгоднее живой оппозиционер за решёткой, чем умученный в узилище. А вот несистемной оппозиции как раз интереснее прямо противоположное. Особенно, если учесть, что вождизм персонажа мог многим надоесть, а финансовые вопросы всё жёстче вызывают разногласия.

Так не своих ли соратников Алексей #Навальный боится больше, чем злобного и мстительного #Путин­a?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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