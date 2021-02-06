Эксперт: Медийная сфера Америки давно захвачена демократами

06.02.2021, 5:10, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

«О том, что бригада Хиллари Клинтон, Барака Обамы, а теперь и Джо Байдена управляет американскими интернет-платформами, можно было догадаться и до нынешних разоблачений», – сообщил газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Игорь Ашманов, комментируя публикации в американской печати, вскрывающие тесные связи сотрудников Байдена с IT-гигантами.

Еще когда Барак Обама только шел на президентские выборы 2012 года, Google, Facebook и Twitter открыто его продвигали, отмечает президент акционерного общества «Крибрум», член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Игорь Ашманов.

«Такая же ситуация сложилась и в 2016 году, когда баллотировалась Хиллари Клинтон. Когда исследователи проверили контент 500 американских СМИ, выяснилось, что только 25 из них симпатизировали Дональду Трампу, а все остальные были за его соперницу по избирательной гонке, а нейтральных вообще не было», – отметил он.

«То, что IT-платформы тоже бешено топили за Клинтон в 2016 году, общеизвестный факт. Медийная сфера Америки давно захвачена группировкой либералов-демократов, которая сейчас стала верховной властью. Я с интересом наблюдал за тем, как в сенате несколько раз мылили шею основателю Facebook Марку Цукербергу. А в августе, перед выборами президента, в Конгресс вызвали не только его, чтобы вправить мозги, а еще и руководителей трех других крупных компаний бигтеха. Без стеснений и почти прямым текстом им объясняли, почему они обязаны обеспечить победу Байдена», – говорит эксперт.

Согласно расследованию, проведенному американским изданием Protocol, новая администрация США, в том числе и сам президент Джозеф Байден, связаны личными и деловыми связями с IT-гигантами Кремниевой долины, прежде всего с Google, Facebook и Amazon.

В прошлом Джо Байден открыто критиковал главу Facebook Марка Цукерберга, однако у него сложились дружеские отношения с вице-президентом этой же компании по международным делам и коммуникациям Ником Клеггом. Работавшая в Facebook юристом Джессика Герц отвечала за правовые вопросы в переходной команде Байдена после его победы на выборах в ноябре. Сейчас Герц стала секретарем штаба Белого дома. В Facebook также работала племянница вице-президента Камалы Харрис Мина, чей муж занимает в компании руководящий пост.

В переходную команду Байдена входила бывший вице-президент Apple по GR Синтия Хоган, а его директором по коммуникациям был нынешний старший вице-президент по глобальным корпоративным связям Amazon Джей Карни. И других таких примеров множество.

Связи нового правительства с IT-гигантами настолько сильны, что президент и вице-президент вполне могут «сосать оттуда деньги», предположил Ашманов. «Бигтех в США – это инструмент и источник денег для Байдена и его людей. Как мне кажется, у этих платформ нет власти, сами по себе они не влияют на политическую жизнь. Наоборот: политики давно подчинили себе интернет-платформы и используют их против своих оппонентов, что мы видели, когда Трампа и его сторонников забанили в соцсетях», – подчеркнул член СПЧ.

В США действует Национальная киберстратегия, в которой интернет назван инструментом продвижения американских ценностей и продвижения интересов компаний США по всему миру, напомнил Ашманов.

«Более того, если другие страны попытаются закрыть свой национальный сегмент интернета, оправдываясь при этом «ложными понятиями суверенитета и информационной безопасности», то Вашингтон будет им в этом активно мешать. Так гласит текст этой стратегии, которую подписал еще Трамп в 2018 году. Байден будет действовать в том же духе, а значит, будет помогать IT-гигантам зарабатывать все больше и больше, и усиливать свою власть в мире. В данном случае интересы Белого дома и Кремниевой долины сходятся. Это продвижение американских ценностей, то есть попытки США захватить мировое господство. Ну и зарабатывание денег. Где господство – там и деньги, и наоборот. Неудивительно, что команда Байдена проникает в IT-компании, чтобы быть ближе к деньгам и к управлению ими», – отметил собеседник.

Ашманов напомнил, что аналогичный прием Байден применил и шесть лет назад на Украине, куда он прибыл как вице-президент США. «Поскольку Украина захвачена, решили они, то надо использовать ее и для личного обогащения. Вот почему Байден тогда внедрил своего сына в управление нефтяной компании «Бурисма», ­– напомнил Ашманов.

Напомним, на прошедшем недавно Давосском форуме президент РФ Владимир Путин отмечал, что цифровые гиганты играют большую роль в жизни общества и по ряду направлений уже конкурируют с государствами. В конце января компания Google впервые в истории публично предъявила ультиматум целой стране. Она пригрозила отключить свой поисковик на территории Австралии, если там вступит в силу закон, угрожавший привычным размерам ее доходов. Как считают многие юристы, развитые страны должны усовершенствовать свои законы, чтобы регулировать деятельность американских IT-гигантов на своей территории.