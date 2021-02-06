 

Мнение: Человек проходит как хозяин

06.02.2021, 4:50, Разное
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«Я много раз был в суде, вы вообще не понимаете как идет уголовный процесс», — кричит Навальный, обращаясь к судье.

«Вы понимаете, что вы подсудимый?» — интересуется судья.

«Вы даже не можете фабриковать дело грамотно? Меня это оскорбляет», — заявляет Навальный
(из стенограммы сегодняшнего суда над Навальным “по иску ветерана”)
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Все-таки Навальный бесподобен. А ведь, если по чесноку, так и должен себя вести внутренне свободный человек, не теряющий достоинства.

Да, и вот этот момент из стенограммы меня очень обнадежил.

“На экране появляется ветеран. Он в маске.
Навальный: Ваша честь, может вы прекратите издеваться над пожилым человеком. Он сейчас не доживет до конца процесса.
Судья: Санитарные правила никто же не отменял.
Навальный: Он дома же. Зачем ему нацепили маску?
Судья: Это его право”.

“Зачем ему нацепили маску”! “Прекратите издеваться”! Возможно, Навальный не такой уж беззаветный коронабес, каким его пытаются представить его “друзья”.

Источник: Размышления вольного социолога



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