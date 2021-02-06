Личное: “Крутило наставить ему рога”

06.02.2021, 4:24, Разное

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В этом письме типичная женщина, у которой муж виноват в том, что она – такая зависимая.

helensida

Здравствуйте, Эволюция.

Моё предыдущее письмо : “Целовал несколько дней подряд”.

Я не могу решить для себя психологическую проблему и обида очевидной несправедливости застит мне глаза сейчас.

У нас с мужем зашёл только что разговор о роли отца в жизни ребенка после развода, и влиянии на эту роль отношений отца с матерью, то есть способствует ли бывшая жена поддержанию отношений ребенка и папы или же всячески препятствует этому. А также о том, надолго ли у хорошего отца (брак распался по факту других отношений матери) хватит терпения поддерживать связь со своими детьми.

И в числе прочих зашёл разговор о очень отдаленно знакомой нам семейной паре. Богатый молодой женатый мужчина сел в тюрьму за денежные махинации. До этого у семьи было всё в материальном плане: и тачка крутая и дом двухэтажный в дорогом городе строился, и родилось двое сынишек. Жила семья с родителями жены, мать жены взяла на себя невыносимый для молодой девушки (так у них считается) труд по воспитанию маленьких детей. У жены родители обычных профессий ( обеспеченные необходимым, но не богатые).

Пока мужчина сидел жена ему изменила и развелась с ним. Выйдя он вернулся в эту же семью ( это какое же мужество надо), заботился о детях, снова начал неплохо зарабатывать; бывшую жену, которая всё гуляла с другими, но может не так явно, ревновал, возил её на машине, куда ей надо и, как оказалось, покупал ей очень дорогие вещи, несмотря на всё. И вот это длилось… он жил у её родителей со своими детьми, она наведывалась периодически, почти там не жила. Кончилось это тем, что он переломил напополам очень дорогой гаджет, подаренный ей, и ушёл.

Женился и родили с новой женой ребенка. Но само терпение отношение к жене… Ко мне никто так никогда не относился. В частности мой муж, который и рассказал мне сегодня утром продолжение этой истории. Я себя еле сдержала,чтоб не высказать вслух ему, что думаю о своей семейной жизни.

Этот вопрос я задавала себе не раз: почему меня не любили?

(Чей-то успех, обычно приукрашенный в байках, кажется легким и дармовым и вызывает приступ зависти. У соседа трава зеленей, а в магазинах пармезан. И это импульсы для бунта)

С мужем моим я была знакома давно, верующий, рассудительный, работящий, уравновешенный. Но при этом немного не дотягивал по общению до того круга, к которому я привыкла, не было в нем лёгкости, он как бы морально устарел, у него и жена была старше на 15 лет, не было детей.

Когда я осталась без бывшего мужа, нынешний муж стал приезжать, ухаживал за мной. Я его не любила, хоть мне и льстило его внимание, в общении он всё портил ( оно было чаще, чем я хотела, приходилось иногда притворяться, что меня нет дома) и не давал мне влюбиться. Но подумав о перспективах ( два сына, старший из них с ДЦП) я согласилась создать семью и родить (хотела дочь).

Я родила дочь ( мужу было 37, мне 32), затем погодку-сына. А спустя четыре года ещё дочь, и за ней погодку-дочь. Всё это время я очень старалась, желание иметь верующую семью, ухоженных детей и уютный дом было у меня. Даже сортировала мужу носки после стирки, складывала аккуратно по парам, зашивала маленькие дырочки, если они встречались. Принимала гостей – готовила стол еды на дни рождения ( муж это любил и просил), мы ходили в церковь по воскресеньям и я исповедовалась, причащались, что продвинуло меня духовно. Не изменяла никогда, даже мысленно, стремилась потому что к другому укладу жизни.

(Свои труды кажутся огромными, а вложения того, на кого опираются как на родительскую фигуру, обесцениваются. В данном случае второй муж содержал всю эту ораву и даже двух детей от первого брака, но автор считает, что это она снизошла из того круга, к которому привыкла. То есть ее круг – тот самый, где трава зеленей)

Наряду с этим муж перестал исповедоваться, причащаться, полюбил секс. Он, которому бывшая верующая жена, соблюдавшая все посты, а также допостья и послепостья почти не давала, отказывал мне поначалу, если я заигрывала с ним, потому, что например, среда. Это было очень обидно. Я потом не приставала первой, но никогда не отказывала его инициативе. Но несмотря на близость любви ко мне не было никогда. Словами Вашего блога это, очевидно, называется сильно плюсуюший мужик. Но я не читала Вас и относила его грубость, шарпанье меня, не считание с моими интересами на то, что “у него такой характер”.

Он присваивал всё, что я делаю, даю, как должное, а слова, что “солнце да не зайдет во гневе вашем” я понимала неправильно и когда не виновата перед сном шла мужа обнять и помириться, извиниться даже. В оладьях, борщах, жареных картошках, котлетах и тортах я не видела своего труда.

(Это вот любимое у плюсующих женщин. Рожают кучу детишек, то ли компульсивно, то ли осознанно, но всю свою бытовую заботу об этих собственных детях считают жертвой мужу. Он, людоед, все торты и котлеты поедал, а не орава детишек, он напился ее кровушки)

Но потом муж влюбился и очень просился “в”, а то и стал сервис-зоной для общей знакомой женщины. И тогда я прозрела. Это была плата не очень классного мужика (за которого я, будучи без сына-инвалида, никогда не согласилсь бы выйти) за детей, за терпение и заботу. Всё, что он хотел, я выполнила, сдержала свои обещания, а он свои – вообще нет. Я экономила ему время, собирала впопыхах малышей, подчас раня себе пальцы о замки на их обуви, потому, что он ждал в авто и мог ругаться. А тут он находил и время, и ласку в обращении. И первое время восхищался ей вслух, и жалел её за одну упавшую слезинку. Я всё понимаю, и каждый достоин любви, но и я тоже.

(Все-таки детей надо рожать или не рожать для себя, а не для мужа, женщины. И не жаловаться, как вас использовали. Наверняка вы любите детей своих и рады, что они у вас есть, а жалуетесь, чтобы притвориться жертвами, вдруг чего за это перепадет. Ничего не перепадет. Подрастут дети, будут помогать вам. Наверное и сейчас уже помогают. А муж – отдельная история. Из-за зависимости материальной автор не смогла с ним разойтись, но фокус держит на том, какой он не классный и какая она классная. А где должен быть фокус на самом деле?)

С тех пор прошло много времени – три года- я стала себя по другому вести: делаю меньше, не загоняю себя, занимаюсь собой. С мужем отношения стали гораздо лучше, восновном из-за того, что я пресекаю попытки сесть себе на голову, то есть не даю нарушать свои границы там, где они мне необходимы. Но обида за то, что когда-то мне воздалось прямо противоположное моим вложениям и чувствам не даёт мне покоя. И да, я бы бросила мужа за предательство сразу, за то, что он получив когда-то желанную (с его слов) семью решил идти дальше меня, переступил меня; но имея стольких детей мне ничего не осталось как сосуществовать с ним мирно, и это даже получается и приносит счастье, подчас. Самое обидное, что он было решил, что моя роль обслуживать его и наблюдать (потому что он не скрывал) за его симпатией к другим женщинам (одно время этого было много). Мне больно, что я позволила так относиться к себе.

(От зависимости она сосуществовала с ним мирно, что вполне объяснимо. Вполне можно жить добрыми соседями с мужем и воспитывать вместе детей, если у вас нет возможности жить без него. У автора это получилось, но то и дело корону ее бомбит, ей кажется, что она должна отомстить и получить с него компенсацию)

Мой первый муж был мне другом, как и я ему (с его слов) и даже изменяя (в конце наших отношений) старался говорить мне приятное, возить отдыхать, быть внимательным, как к жене и маме детей. Нынешний муж всегда пытался заводить разговоры со мной о посторонних красивых девушках. Это я сейчас понимаю, что моя тревога от этих рассказов была вызвана ростом сорных фигур в поле.

Теперь я отвечаю сразу:”мне это не интересно” и отхожу в сторону.

И вот история о том, что жена изменила, продолжает гулять, а богатый крепкий мужик-муж долго надеется на взаимность, задаривает подарками, хочет именно с ней семейную жизнь; эта история вообще оттеняет мою прожитую жизнь как чрезвычайно глупую. И я не знаю, что должен сделать мой муж, чтобы я ему простила и меня в такие моменты не крутило наставить ему рога, что окончательно превратит семью в мусорник.

(Греют ее мечты о бунте и крутят ее фантазии о мести. Она представляет, как изменяет мужу, но догадывается, что просто сольется какому-то мужику, которому она совсем не нужна. И история какой-то женщины, которую муж любил и пытался вернуть, не дают нашему автору покоя. Зависть попадая в обиду как искра в бочку пороха собирается все взорвать. Но взорвет автор свою жизнь, поскольку у нее до сих пор нет своих опор и уйти от мужа она как и раньше не может)

Вчера признался, что его друг как-то посоветовал ему быть внимательным к своей внешности, потому, что я красивая и “уведут”. На, что он ответил ему: “всё нормально”.

(Автор с удовольствием поверила, что ее с шестью детьми кто-то захочет увести. Похоже, она старалась как можно крепче привязать мужа, рожая много детей, привязала, но не хочет осознать, что оказалась привязана и сама тоже, хочет ощущать себя свободной как птица)

Показалось, что муж не воспринимает эти слова всерьёз, а если начнут меня “уводить”, то спохватится: побреется, подарит цветы – делов то…