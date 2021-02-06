Эксперт: Осквернение памятника Бандере во Львове выгодно провокаторам из СБУ

06.02.2021, 4:16, Новости дня

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Осквернение памятника главарю националистов может быть связано с предстоящим голосованием во львовском облсовете о возвращении Бандере звания Героя Украины. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Олег Хавич. В ночь на пятницу неизвестные облили краской статую Бандеры в центре Львова.

«Организаторами акции во Львове я считаю Службу безопасности Украины, которая сейчас по всей стране усиленно выполняет план по выявлению «врагов народа». А поскольку таких на Западной Украине давно не осталось, то их нужно придумать. Тем более что во Львове живут несколько тысяч переселенцев с Донбасса», – считает директор Института западноукраинских исследований Олег Хавич.

Собеседник уверен, что именно СБУ в последние годы стояла за всеми актами вандализма в этом регионе: свастиками и антисемитскими надписями на синагогах, разрушением памятника убитым бандеровцами полякам в селе Гута Пеняцкая Львовской области и т. п. «При спецслужбы сообщали прессе про некие ответные «польские диверсии». На самом деле это была лишь попытка одного из приехавших на экскурсию во Львов польского лицеиста отломать одну из досок, которыми вот уже не одно десятилетие обиты фигуры львов на входе в польский военный мемориал на Лычаковском кладбище», – говорит политолог.

Источники Хавича в городе называют возможной причиной случившегося акта вандализма планы Львовского областного совета рассмотреть 16 февраля обращение к президенту Владимиру Зеленскому относительно возвращения Степану Бандере звания Героя Украины. «Путем подобной нехитрой провокации просто пытаются привлечь внимание к этой культовой для украинских националистов фигуре, поставив Зеленского «на шпагат»: либо подписать соответствующий указ, потеряв очередную часть своего электората на Востоке Украины, либо оказаться под градом критики – за недостаток патриотизма», – рассказал эксперт.

Хавич заверил, что на Западе Украины задолго до Майдана не осталось никакого организованного сопротивления украинскому национализму и героизации нацистских коллаборационистов типа Степана Бандеры. «Более того, даже в русскоязычной среде бытовало мнение: ставьте себе монументы хоть Гитлеру, лишь не трогайте памятники нашим героям, а в других регионах позвольте самим определять политику исторической памяти. К сожалению, такой оборонительный подход показал свою неэффективность, и не только на Львовщине», – подытожил политолог.

В ночь на пятницу на площади Кропивницкого во Львове неизвестные облили краской памятник лидеру украинских националистов Степану Бандере. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы.

Этот памятник неоднократно подвергался осквернению. Похожий инцидент произошел в августе 2019 года. Тогда же неизвестные осквернили памятник столетию Западно-Украинской Народной Республики.

Летом прошлого года на украинском кладбище в Канаде на монументе, посвященном легионерам дивизии СС «Галичина», кто-то написал: «Нацистский военный памятник». Сначала местные правоохранители сочли это «преступлением на почве ненависти», а после отозвали свои заявления, принесли извинения и подчеркнули, что не поддерживают нацизм. Мэр Оквилла (города, где произошел инцидент) Роб Бертон и шеф муниципальной полиции Стив Таннер призвали демонтировать данный монумент.

Бандера был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания УПА. Организация была сформирована в 1942 году и действовала преимущественно на Западной Украине. Ее сторонники, в частности, воевали против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.