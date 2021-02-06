Минздрав Ливана разрешил использовать российскую вакцину «Спутник V»

06.02.2021, 4:16, Новости дня

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Специальный комитет министерства здравоохранения Ливана одобрил для экстренного использования российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщило Национальное информационное агентство страны.

Решение было принято во время заседания комитета в пятницу. В дальнейшем комитет также намерен рассмотреть запрос на регистрацию китайской вакцины Sinopharm, передает ТАСС со ссылкой на ливанское агентство.

Ранее сообщалось, что вакцинация населения от нового коронавируса российским препаратом «Спутник V» может начаться в Венгрии на следующей неделе. Также решается вопрос о применении российского препарата в Чехии.

Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.