В РФ создали ГОСТ по информированию населения о ЧС
06.02.2021, 4:16,
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Национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях (ЧС) впервые разработан в РФ и вступит в силу с 1 июня.
В тексте документа указывается, что данный стандарт «устанавливает порядок информирования населения через СМИ и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших ЧС, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты», передает ТАСС.
ГОСТ определяет правила поведения в зоне ЧС, порядок информирования о получении выплат и восстановлении утраченных документов и так далее.
«Для предотвращения возникновения паники среди населения необходимо регулярно доводить оперативную полную и достоверную информацию о ЧС, исключая возникновение эффекта информационного вакуума. Информация не должна носить противоречивый характер», – отмечается в документе.
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