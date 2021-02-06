Мнение: Видео нападения на “Лагерь Симба”

06.02.2021, 4:00, Разное

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Боевики сомалийской террористической группировки "Аль-Шабаб" (действующей автономно от ИГИЛ) выложили новое видео прошлогоднего нападения на американскую военную базу "Лагерь Симба" в Кении, в результате которого было убито 3 американца и уничтожено 8 самолетов. Само нападение боевики снимали не только с земли, но и с помощью дрона, хотя остается непонятным, зачем они более года придерживали такое нажористое видео.

29 января, отделение «Аль-Каиды» в Сомали «Аль-Шабаб аль-Муджахедин» опубликовало новое видео, в котором задокументировано нападение на военную базу США в Кэмп-Симба в Кении. Видео, которым поделились al-Khataib Media, включает ранее не показывавшиеся кадры крупномасштабного нападения, которое застало кенийские и американские войска в лагере Симба врасплох.

В лагере Симба, расположенном недалеко от залива Манда на материковой части округа Ламу, находилось около 100 американских военнослужащих и неизвестное число кенийских. Лагерь использовался как база для сбора разведданных и проведения контртеррористических операций.

5 января 2020 года, около 20 боевиков Аль-Шабаб совершили нападение на лагерь. Боевикам удалось проникнуть внутрь оборонительного периметра лагеря и добраться до его главной взлетно-посадочной полосы, где они, используя гранатометы, нанесли удар по нескольким самолетам.



О самом ценном из уничтоженных боевиками самолетов, который эксплуатировался SOCOM.

https://www.thedrive.com/the-war-zone/19015/one-of-us-special-operations-commands-newest-spy-planes-is-hunting-terrorists-in-libya

Нападавшие уничтожили восемь самолетов, в том числе Havilland Dash 8, который был оборудован для выполнения наблюдательных и разведывательных миссий в регионе.

Новое видео «Аль-Шабаб» включает кадры с дрона, на которых видно, как все восемь самолетов загорелись возле взлетно-посадочной полосы лагеря Симба. Войска США покинули лагерь выдвинувшись на близлежащие укрепленные позиции.

В результате атаки «Аль-Шабаб» был убит американский солдат, выполнявший обязанности авиадиспетчера в Кэмп-Симба, и два американскими подрядчика, прилетевшими на L3 Technologies.

Первоначально африканское командование США признало, что «Аш-Шабааб» «добилась определенного успеха в своем нападении». Позже командование заявило, что уничтожен командующий «Аш-Шабаб», спланировавший нападение. Никакой дополнительной информации предоставлено не было.

Недавнее сообщение «Аль-Шабаб» показало, что непосредственно перед рейдом нападавшие встретились с главным лидером группировки Абу Убайдой Ахмадом Омаром.

Атака нанесла серьезный удар по военным операциям США в Восточной Африке. «Аль-Шабаб» и ряд других террористических группировок, связанных с «Аль-Каидой» и ИГИЛ, по-прежнему очень активны в регионе.

http://perevodika.ru/articles/1210639.html – цинк

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