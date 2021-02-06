Мнение: Женская эротика как она есть. Роман “Каменная Мессалина”

06.02.2021, 3:56, Разное

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Неделю назад читал «по заказу автора» философски-силовой трактат «Три брошюры» – про спецуру, военных и боевой стресс, в общем, нечто сугубо мужское, брутальное и серьезное; хоп! – волшебная перемена декораций: вторым блюдом, переводом из-за границы, мне предложили заценить эротико-мистический триллер «Каменная Мессалина», написанный… женщиной! Первый был на «ресурсе для попаданцев» автор.тудей; второй – уже просто на ЛитРесе, безмолвно приглашающий скачать себя за деньги. Женщины, как всегда, намного практичнее мужчин.

Ссылка: https://www.litres.ru/a-mirisi/kamennaya-messalina/chitat-onlayn/

Впрочем, и есть за что требовать денег: тут людям предлагается не какое-то занудство типа чем рота отличается от взвода, а нечто куда более универсальное и привлекательное – эротический! Триллер! Причем – закручу-ка еще побольше интригу, поскольку дочитал вещицу до конца – в конце мистический триллер оказывается не совсем тем, чем казался вначале, хотя количество эротических сцен ни в коей мере не разочаровывает. И да – я в самом деле дочитал до конца, и вовсе не из добросовестности: мне было интересно, чем кончится.

«К концу четвертого года брака, когда муж успел надоесть, а счастье так и не наступило…»

Вообще занятно уже то, что здесь мы имеем ЖЕНСКОЕ эротическое произведение. Это само по себе необычно: мы привыкли, что самые знаменитые секс-романы пишутся обычно мужчинами – тот же маркиз де Сад с его «Жюстиной», Захер-Мазох с «Венерой в мехах» или уж не помню кто с «Историей О». И вообще порнография – это вроде как чисто мужская епархия, если говорить о литературе. И причины этого ясны как день – мы, мужики, просто намного больше озабочены «этим делом»… Дамы, впрочем, возмутятся и скажут, что нифига подобного, и они тоже озабочены еще как!… Да, конечно. Но по-другому. А чтобы знать – как, как раз очень любопытно читать подобного рода прозу, пусть она кому-то и покажется сто раз «пошлой» и «развратной» (тем более, что это впечатление неверное).

«казалось, его глаза светятся умом – до тех пор, пока он не открывал рта».

Женская эротика – что это такое? На самом деле, вопреки (или в соответствии?) с догмами феминисток, мы ведь действительно разные! Это очень хорошо заметно, когда читаешь про все эти похождения очень развратной и крайне легкомысленной героини, как бы немного «мессалины», но современной. Прямо чувствуешь, что если бы про то же самое писал мужчина – он бы писал совершенно по-другому… скажем, без такого преувеличенного внимания к не имеющим к собственно половому акту деталям. Вот она, первая разница: внимание мужчины – охотника, рыбака и бойца – намного более целеустремленно и сфокусированно, что сказывается и на описании. Закрадывается даже такое подозрение: кого-то в половом сношении интересует результат, кого-то – процесс… А женщину более всего занимает антураж.



«Он умел быть нежным и рвал одежду исключительно на себе».

Я, читая, даже вспомнил классическую байку, которую приводил, кажется, Игорь Кон в своей книге о сексологии: когда кот с кошкой занимаются любовью, и рядом пробежит мышь – кошка, если ее увидит, вскочит и побежит за ней, ЧЕГО НИКОГДА НЕ СДЕЛАЕТ КОТ. Из этого примера очень четко видна разная приоритетность задач в представлении полов. И это также видно из феерии «Каменная Мессалина» – всем мужикам стоило бы вчитаться и попытаться прочувствовать это, в общем-то, совершенно чуждое нам понимание.

«Бюст – природная подушка для бриллиантов»

Ведь, по сути, автор-женщина (не прибегая к ужасному новоязу «авторка») предается смелому эксперименту – пытается представить самые разные, какие только придут в голову, вариации «самого лучшего секса» с точки зрения женщины (благо, как говорится, бумага все стерпит). Очень интересно! Но и пугает: мы видим в КАЖДОМ случае такое огромное количество «необходимых условий», что становится ясно: если в реальной жизни целеустремленно собрать всё вместе (или хотя бы часть) – в конце никакого секса уже и не понадобится. Как говорится, «и так будет хорошо».

«Юбка упала к ее ногам лезвием гильотины».

Возможно, кстати, что в этом и состоит главный секрет женского счастья… тьфу, женского секса. В общем, чтобы разобраться, надо читать «Каменную Мессалину». Хотя я могу привести из книги шикарный фрагмент – эротика в чисто женском исполнении! Истинное наслаждение – тем, что мужик так ни в жисть не напишет, поскольку он ТАК не чувствует.

– Богиня! – шептались мужья прилизанных стерв.

Итак – встреча двух антагонисток: героиня Моника пришла – типа ради забавы – устраиваться в салон известного скульптора натурщицей. Ее встречает помощница скульптора Анжела:

«Когда Моника, следуя приглашению, прошла в просторное лобби, взгляды женщин встретились вновь. Красная леди держала указку на манер шпаги.

– Раздевайтесь! – приказала она.

– Прямо здесь? – неуверенно спросила Моника.

– Да, прямо здесь, – острие шпаги повелительно коснулось пола. Это был вызов.

Развернувшись к противнику боком, – на манер парусника, готовящегося дать залп – Моника презрительно улыбнулась и скрестила руки на груди. Кончик ее туфли оторвался от пола и уперся в стоящий посреди лобби пуф. Позвоночник вытянулся мачтой. Повисла пауза.

Женщина на секунду зажмурилась. Затем ее веки раскрылись как орудийные порты линейного корабля. Наполнившаяся воздухом грудь походила на бюст ростральной фигуры. Порыв ветра, ворвавшийся в помещение через форточку, играл волосами – локоны развивались боевым вымпелом.

– Да, раздевайтесь, – повторила ассистентка. Моника медленно дотронулась до верхней пуговицы и принялась за работу. С каждым щипком кончики губ Красной леди опускались чуточку ниже. Когда все пуговицы были расстегнуты, на лице ассистентки застыла гримаса трагической маски.

– Ах! – Моника вильнула бедрами и свела плечи. Пиджак пополз вниз словно стаксель, мешающий маневру.

Красная леди вздрогнула. Моника ловко повернулась анфас, ловя жакет 51 за воротник, и бросила его на пуф. Покровы пали – неприятель узрел главный калибр».



Каково? Мужику придет в голову, что героиня воспринимает свои СИСЬКИ как «главный калибр»?! По-моему, прелесть.

К недостаткам книги я бы отнес постоянный обман читателя: начинается роман как тупой глянец, перескакивает вдруг в мистический хоррор, а далее вдруг начинают открываться почти достоевские глубины. Любители достоевщины могут не дожить до глубин, любители глянца – испугаться хоррора, любители мистики – не дождаться своего любимого дьявола.

«Постельный цинизм – когда оба делают вид, что им нравится»

А вот неожиданное и приятное достоинство – отличный слог, который, правда, проявляется как бы местами – то вспыхивает, то угасает. То не в меру пышный, но штампованный язык «качественного глянца», то вдруг – очень точные и при этом – ироничные метафоры. Мне понравилось, например: порыв страсти, как в каком-нибудь бабском романе – и вдруг, как глоток свежего воздуха, между стонов и вздохов невыносимо сладкой постельной сцены – «пышные волосы Моники попали в щель между двумя матрасами, и на миг ей стало не до любовника».

Нужно избегать малых измен! Лишь абсолютное предательство принесет счастье!

Некоторые особо понравившиеся мне метафоры или просто фразочки я рассыпал между своими скучными абзацами, чтобы вам было веселее читать. И да – сюжет вещицы весьма заковырист, есть даже и положенные «твисты» в конце романа, и даже не один; читателю будет на что подивиться, а сам финал, пожалуй, и вовсе введет его в ступор. Такая проработка сюжета во вроде бы «эротике», где сюжет, по идее, должен быть лишь необременительной связующей линией между набором описаний всевозможных совокуплений (типичный мужской взгляд) – опять говорит нам о другом поле автора: ведь именно женщины, даже когда смотрят откровенное порно «о приходе сантехника», искренне интересуются – чем кончится и поженятся ли герои. В «Каменной Мессалине» все концы сведут с концами – мама не горюй.

В ее движении ощущалась торжественность медленно вылетающей из шахты баллистической ракеты.

И пожалуй, последняя тайна этого шедевра ЖЕНСКОГО секса – самая шокирующая. Даже не знаю, стоит ли ее знать мужчинам. В общем, я предупреждаю – а вы лучше не читайте.



Наконец, женщина перебежала на сторону противника – утренний секс не противоречил ее планам.

Помните, я говорил, что этот роман – по сути, множество вариаций женского представления об «идеальном сексе»? Так вот: при всей разнузданности некоторых сцен – среди них нет описаний НИ ОДНОГО МИНЕТА! Живите теперь с этим, друзья мои.

И еще раз ссылка: https://www.litres.ru/a-mirisi/kamennaya-messalina/chitat-onlayn/

Читайте, если это не противоречит вашим планам.