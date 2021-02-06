 

Cаратовские полицейские получили по 5 лет за выбивание признаний в убийстве

06.02.2021, 3:22, Новости дня
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Суд в Саратовской области приговорил к пяти годам лишения свободы каждого двоих сотрудников полиции, выбивавших из задержанных признательные показания в убийстве, сообщила областная прокуратура.

Установлено, что преступление было совершено полицейскими 14 сентября 2019 года в здании отдела полиции Хвалынска. Двое оперуполномоченных из межмуниципального управления МВД «Балаковское» Саратовской области применили насилие и угрозы к девушке и двум мужчинам. «Цель – получение показаний об их причастности к убийству молодого человека, в результате чего потерпевшим были причинены телесные повреждения и моральные страдания», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Суд согласился с мнением гособвинителя о виновности подсудимых, назначил им наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года», – говорится также в сообщении. Указывается, что подсудимые вину не признали, пояснив, что потерпевшие их оговаривают, а телесные повреждения они нанесли себе сами.

Суд признал обоих фигурантов виновными в превышении должностных полномочий, совершенных с применением насилия и с угрозой его применения. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По данным агентства, один из сотрудников уже уволен из органов внутренних дел, а второй будет уволен после вступления приговора в законную силу.

Ранее сообщалось, что кс-главу уголовного розыска Кызыла Орлана Сарыг-Донгака, победившего в 2012 году в конкурсе «Самый вежливый полицейский», обвинили в сожжении человека заживо.

Убийство было совершено в 2008 году, Сарыг-Донгак проводил допрос Алишера Махмутова по поводу кражи, в ходе процедуры между ними возник конфликт. По версии следствия, полицейский вместе с подчиненным сотрудником вывез Махмутова на безлюдный участок местности, облил его бензином и поджег.



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