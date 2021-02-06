 

Паломникам запретили въезд на Афон

06.02.2021, 3:22, Новости дня
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Запрет на все паломнические посещения Святой Горы Афон продлен до 28 февраля в связи с пандемией коронавируса, сообщила служба информации и общественной дипломатии МИД Греции.

Решение было принято вице-губернатором Афона. Отмечается, что все монахи, государственные чиновники и рабочие перед посадкой на суда должны будут сдавать тест на коронавирус. Если результат положительный, им запрещен въезд в святое место, передает РИА «Новости».

Во время первого карантина в Греции на Афоне также вводился запрет на паломничество. 22 сентября на Афоне ввели ограничения по количеству посетителей в одном монастыре. Губернатор определяет количество ежедневных посетителей.



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