Роспотребнадзор назвал условие приезда в Россию на поезде

06.02.2021, 3:22, Новости дня

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Прибывающие в Россию на поезде граждане должны иметь отрицательный тест на COVID-19, выданный за три дня до пересечения границы, следует из рекомендаций Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса при пассажирском железнодорожном сообщении.

Коллегией Евразийской экономической комиссии 19 января 2021 года приняты Методические рекомендации по профилактическим мерам для недопущения распространения COVID-19 при пассажирском железнодорожном сообщении, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Лица, прибывшие из-за рубежа железнодорожным транспортом, обязаны представить справку об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее чем за три дня до даты пересечения государственной границы государства-члена, за исключением детей в возрасте до 5 лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), членов правительственных делегаций государства-члена при возвращении в страну гражданства, членов локомотивных бригад и лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте», – говорится в рекомендациях.

Однако, если у пассажира на момент прибытия к границе будет зафиксирована повышенная температура, вне зависимости от наличия справки, он помещается на изоляцию в инфекционный стационар.

«В случае отсутствия справки принимаются меры в соответствии с законодательством государств-членов», – отмечается в документе. Граждане с признаками респираторной инфекции госпитализируются в провизорный стационар.

При этом те пассажиры, у которых не было справок об отсутствии COVID-19 при въезде на территорию страны, должны быть изолированы в карантинном стационаре на срок до двух суток для проведения тестирования.

Кроме этого, согласно документу, на вокзалах рекомендуется организовать отдельные «коридоры» для прибывающих и убывающих пассажиров, то есть обеспечить отсутствие перекрещивания потоков, либо вход в отдельный терминал прибытия. Кроме того, документом рекомендуется организация температурного «входного» контроля, обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, обработку рук антисептиком, соблюдением принципов социального дистанцирования и разделением потоков движения пассажиров.

«Принятый документ носит рекомендательный характер, и с учетом динамики развития санитарно-эпидемиологической ситуации, принимаемые в странах Союза меры могут быть изменены как в сторону ослабления, так и в сторону ужесточения в соответствии с законодательством государств-членов», – отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией и увеличении количества авиарейсов в Минск, а также о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией.

В середине января в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса было принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией. Также РФ с 8 февраля возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром.