«Еще немного и введут крепостной строй»

06.02.2021, 3:14, Разное

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В Сыктывкаре за участие в митинге пытаются задержать инвалида.

Вечером 2 февраля двое полицейских явились к инвалиду I группы, сыктывкарцу Дмитрию Осипову: после обморожения у него ампутированы пальцы на обеих руках. Визитеры настойчиво требовали проехать с ними в отделение, чтобы Осипов дал объяснения о своем участии в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 23 января. По словам инвалида, это были сотрудники уголовного розыска, которые вели себя грубо. Осипов не пустил полицейских в квартиру и сказал, что, прежде чем принять решение, должен созвониться с адвокатом.

— Эти двое слышали мой телефонный разговор и поняли из него, что я никуда с ними не поеду, потому что не обязан этого делать. Оперуполномоченный Костромин, который настойчиво и даже как-то зло требовал от меня проехать с ними, держал в руках лист бумаги, который был весь исписан. Судя по всему, там, кроме моей, были фамилии и других людей, которых они хотели привезти в отделение.

Фото: Елена Соловьева, специально для «Новой»

После того, как Осипов отказался проехать с полицейскими, один из них отправился за повесткой, а второй остался сторожить инвалида, чтобы лично вручить ему бумагу. Явиться в участок Дмитрий не смог, так как на следующий день после визита сотрудников уголовного розыска у него обострилось хроническое заболевание.

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По словам Осипова, это не первая для него акция протеста, раньше он ходил на митинги против строительства мусорного полигона на Шиесе. Мужчина считает, что стране нужны перемены, так как жизнь людей ухудшается каждый день.

— Они настолько уверены в своей власти, в контроле над всей Российской Федерацией, что даже не заморачиваются. Государство относится к гражданам, как к челяди, кажется, еще немного, и введут крепостной строй, — пояснил Осипов.

После двух митингов в Сыктывкаре 90 человек пытаются привлечь или уже привлекли по статье 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Елена Соловьева,

специально для «Новой газеты»,

Сыктывкар

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