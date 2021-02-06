 

В Украине пока не зарегистрированы британский и южноафриканский штаммы коронавируса – Степанов

06.02.2021, 3:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Украине пока не обнаружены варианты коронавируса SARS-CoV-2, которые впервые зафиксировали в Великобритании и ЮАР. Об этом в ходе встречи, организованной Европейской бизнес-ассоциацией, 5 февраля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает “Интерфакс-Украина”. 

“У нас еще не зарегистрированы британский и южноафриканский штаммы”, – сказал он. 

Степанов отметил, что проводить исследования, чтобы выяснить, циркулируют ли в стране новые штаммы, дорого. 

“Мы [исследования] периодически делаем, но не в таком большом количестве, как другие страны”, – сказал он. 

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%.

Сообщения о штамме 501.V2 в ЮАР впервые появились 18 декабря прошлого года. Этот штамм распространяется быстрее, чем SARS-CoV-2, и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава ЮАР, около 80–90% больных COVID-19 граждан в стране заражены именно штаммом 501.V2.

Компании Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина от коронавируса эффективна против новых, более заразных, штаммов, обнаруженных в Великобритании и Южно-Африканской Республике.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Эксперт объяснила снижение интереса к медицинскому образованию у выпускников школ

29.10 / В Офисе президента заявили о возможной замене судей Конституционного Суда

15.10 / Москва оценила ситуацию в Киргизии

05.12 / Россиянам пообещали, что дефицита гречки не будет

17.09 / BMW готовит новый хетчбэк 128ti

05.09 / Суд вынес приговор одному из фигурантов дела об убийстве трехлетнего сына депутата Соболева. Его освободили в зале суда

12.11 / В РФ объяснили отказ консервативных американцев от Facebook и Twitter

26.06 / В Находке полиция пресекла подкуп против поправок в Конституцию

17.08 / Соловьев призвал не позволить «сорвать белорусов в русофобию»

17.07 / В Минздраве рассказали, когда Евросоюз откроет границы для Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска