В Украине пока не зарегистрированы британский и южноафриканский штаммы коронавируса – Степанов

06.02.2021, 3:04, Новости дня

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В Украине пока не обнаружены варианты коронавируса SARS-CoV-2, которые впервые зафиксировали в Великобритании и ЮАР. Об этом в ходе встречи, организованной Европейской бизнес-ассоциацией, 5 февраля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает “Интерфакс-Украина”.

“У нас еще не зарегистрированы британский и южноафриканский штаммы”, – сказал он.

Степанов отметил, что проводить исследования, чтобы выяснить, циркулируют ли в стране новые штаммы, дорого.

“Мы [исследования] периодически делаем, но не в таком большом количестве, как другие страны”, – сказал он.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%.

Сообщения о штамме 501.V2 в ЮАР впервые появились 18 декабря прошлого года. Этот штамм распространяется быстрее, чем SARS-CoV-2, и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава ЮАР, около 80–90% больных COVID-19 граждан в стране заражены именно штаммом 501.V2.

Компании Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина от коронавируса эффективна против новых, более заразных, штаммов, обнаруженных в Великобритании и Южно-Африканской Республике.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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