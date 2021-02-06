Нацсовет обратился в суд с просьбой лишить лицензии канал “Наш” – Герасимьюк

06.02.2021, 3:04, Новости дня

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Телеканал “Наш”, как и заблокированные ZIK, NewsOne и “112 Украина”, получал предупреждения из-за нарушения стандартов журналистики. Об этом глава Нацсовета Ольга Герасимьюк заявила 4 февраля в эфире канала “1+1”.

“Эти каналы [ZIK, NewsOne и “112 Украина”] получили огромное количество предупреждений. Телеканал “Наш”, кстати, можно приписать к этому рассмотрению. Потому что он в свое время тоже был за подобные нарушения, которых допустил очень много, передан в суд для лишения лицензии”, – сказала она.

Герасимьюк отметила, что больше всего таких предупреждений получал NewsOne – 10. Шесть предупреждений получил канал “112 Украина”, пять – ZIK.

Телеканал “Наш” вышел в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Его запустил народный депутат VIII созыва Евгений Мураев. Название телеканала созвучно с названием партии “Наши”, которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года. Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки: в декабре прошлого года в его эфире появился представитель боевиков “ЛНР” Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne.

На следующий день у здания канала “Наш” прошла акция протеста. Митингующие требовали его закрытия, называя “рупором ордынского Кремля”, произошли стычки.

После отключения каналов “112 Украина”, ZIK, NewsOne доля канала “Наш” в аудитории старше 18 лет на всей территории Украины выросла в 3,5 раза.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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