Байден назвал число голодающих американцев

06.02.2021, 2:28, Новости дня

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Из-за тяжелой экономической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, голодают свыше 30 млн американцев, сообщил президент США Джо Байден.

«24 млн взрослых и 12 млн детей в буквальном смысле не имеют достаточной еды. И это не демократы или республиканцы, они – американцы», – цитирует Байдена РИА «Новости».

Количество безработных в США, по последним данным, достигло почти 10 млн человек. Более 4 млн человек из этого числа находятся без работы более полугода. Более 15 млн американцев на данный момент не способны заплатить арендную плату, сообщил Байден.

Байден огласил эти сведения для подкрепления требования к конгрессу одобрить пакет экономической помощи в объеме 1,9 трлн долларов.

В январе председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что американская экономика еще далека от полного восстановления, существенный прогресс будет достигнут лишь через некоторое время.

В апреле 2020 года уровень безработицы в Соединенных Штатах приближался к показателям Великой депрессии. При этом для половины американцев пособие по безработице оказалось выше зарплаты.