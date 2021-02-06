 

Байден назвал число голодающих американцев

06.02.2021, 2:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Из-за тяжелой экономической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, голодают свыше 30 млн американцев, сообщил президент США Джо Байден.

«24 млн взрослых и 12 млн детей в буквальном смысле не имеют достаточной еды. И это не демократы или республиканцы, они – американцы», – цитирует Байдена РИА «Новости».

Количество безработных в США, по последним данным, достигло почти 10 млн человек. Более 4 млн человек из этого числа находятся без работы более полугода. Более 15 млн американцев на данный момент не способны заплатить арендную плату, сообщил Байден.

Байден огласил эти сведения для подкрепления требования к конгрессу одобрить пакет экономической помощи в объеме 1,9 трлн долларов.

В январе председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что американская экономика еще далека от полного восстановления, существенный прогресс будет достигнут лишь через некоторое время.

В апреле 2020 года уровень безработицы в Соединенных Штатах приближался к показателям Великой депрессии. При этом для половины американцев пособие по безработице оказалось выше зарплаты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Лукашенко назвал Меркель «волчицей»

19.09 / Яценюк заявил, что у Лукашенко паранойя и политическая шизофрения

29.01 / В бундестаге прошёл день памяти жертв холокоста

06.12 / Санду потребовала отставки правительства Молдавии

02.12 / Роскосмос решил заменить американский канал связи с МКС отечественным

05.01 / На рынок выходит новый процессор Snapdragon 480 5G для недорогих смартфонов

25.08 / Концепция двухзвенного «танка будущего» разработана в России

11.11 / ОБСЕ на заседании контактной группы призвала российскую сторону открыть КПВВ на Донбассе до конца недели – украинская делегация

23.12 / Эксперты объяснили решение Москвы направить военных инструкторов в ЦАР

27.08 / Эспер пообещал не уступать Тихоокеанский регион Китаю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска