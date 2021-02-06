США осудили высылку иностранных дипломатов из России

06.02.2021, 2:28, Новости дня

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Американские власти осуждают высылку из РФ европейских дипломатов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, назвав это отходом РФ от международных обязательств.

«США осуждают сегодняшнюю высылку трех европейских дипломатов из РФ из-за наблюдения за январскими протестами. Этот произвольный и неоправданный акт – последний отход РФ от своих международных обязательств», – цитирует РИА «Новости» Блинкен.

Госсекретарь выразил солидарность с Германией, Польшей и Швецией, чьи дипломаты были высланы.

В пятницу в РФ дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы.

На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела РФ и заняться собственными проблемами.