 

Россия выслала трех европейских дипломатов из-за участия в акциях в поддержку Навального

06.02.2021, 2:20, Разное
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Россия выслала трех дипломатов (немецкого, польского и шведского). Об этом пишет EU Observer со ссылкой на источники в ЕС. Позже российский МИД подтвердил это.

Причиной произошедшего стало участие дипломатов в несанкционированных акциях в поддержку политика Алексея Навального. Российское дипведомство уточнило, что речь идет о сотрудниках генконсульств Швеции и Польши в Петербурге и посольства ФРГ — в Москве, участвовавших в протестах в столице 23 января. Они должны покинуть Россию в ближайшее время. Имен высылаемых из России МИД и EU Observer не назвали.

Выслать дипломатов российские власти решили на фоне переговоров главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Верховный представитель Евросоюза призвал освободить Навального и провести полное расследование его отравления.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» — политик должен будет провести в колонии 2 года 8 месяцев. На заседание приехали около 20 дипломатов. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что «это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».

Во многих российских городах 23 и 31 января прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера, на которых, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны тысячи человек. В Москве и Петербурге были задержания и 2 февраля, всего по всей стране в тот день, по информации проекта, задержали почти 1,5 тысячи человек.

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Источник: Новая газета



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